Milano 10:23
43.189 +0,28%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:23
9.701 -0,35%
Francoforte 10:23
23.715 -0,08%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,96%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.232,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,96%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 26.232,33 punti.
Condividi
```