Milano 9:32
44.980 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:32
9.889 -0,23%
24.405 +0,10%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,51%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 27.058,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,51%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,51%, archiviando la sessione a 27.058,97 punti.
Condividi
```