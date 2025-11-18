Milano 17-nov
43.767 0,00%
Nasdaq 17-nov
24.800 -0,83%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 17-nov
9.675 0,00%
Francoforte 17-nov
23.591 0,00%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,49%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.991,24 punti

In breve, Finanza
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,49%, archiviando la giornata a 25.991,24 punti.
