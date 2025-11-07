Constellation Energy, utile operativo in crescita ma utile netto in calo nel 3Q25

Constellation Energy

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre 2025 con unGAAP in calo a 2,97 dollari per azione dai 3,82 dollari per azione del pari periodo dell'anno precedente. L'(non-GAAP) è aumentato a 3,04 dollari per azione dai 2,74 dollari per azione del trimestre di confronto.L'utile operativo rettificato, spiega la società, riflette principalmente le condizioni favorevoli di mercato e di portafoglio e l'impatto delle interruzioni di servizio nucleare, parzialmente compensate da minori ricavi da PTC nucleare dovuti a maggiori entrate lorde previste per l'anno.Laha ricevuto una certificazione di qualità dell'acqua dal Dipartimento dell'Ambiente del Maryland (MDE), aprendo la strada al rinnovo della licenza e alla prosecuzione delle attività dell'impianto idroelettrico della diga.Sul fronte del, la flotta, inclusa la produzione delle centrali di generazione di Salem e South Texas Project (STP), ha prodotto 46.477 gigawattora (GWh), rispetto ai 45.510 GWh del terzo trimestre del 2024. Escludendo Salem e STP, le centrali nucleari di proprietà hanno raggiunto un fattore di capacità del 96,8%, rispetto al 95,0% del terzo trimestre del 2024.Sul fronte del, il tasso di corrispondenza della distribuzione per la flotta di gas e di stoccaggio a pompaggio è stato del 95,5%, rispetto al 98,2% nel terzo trimestre del 2024. La cattura di energia rinnovabile per la nostra flotta eolica, solare e idroelettrica ad acqua fluente è stata del 96,8%, rispetto al 96,0% nel terzo trimestre del 2024.Il CFO Dan Eggers ha precisato che la societàIl direttore finanziario ha poi aggiunto che "l'per gli obiettivi nazionali di energia pulita e affidabilità, e la solidità della nostra flotta attuale, inclusa la possibilità di estensioni del ciclo di vita e aumenti di prezzo, ci consente di soddisfare la crescente domanda dei clienti. Con l'avvicinarsi della, siamo entusiasti di unire queste due grandi aziende e di sfruttare le capacità della nuova società per soddisfare le esigenze dell'America con energia pulita e affidabile e prodotti innovativi per i nostri clienti".