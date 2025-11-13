Milano 16:58
44.855 +0,14%
Nasdaq 16:58
25.138 -1,49%
Dow Jones 16:58
47.940 -0,65%
Londra 16:58
9.817 -0,96%
Francoforte 16:58
24.079 -1,24%

New York: brusca correzione per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore statunitense di energia pulita, che soffre con un calo del 4,11%.

La tendenza ad una settimana di Constellation Energy è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 335,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 347,2. Il peggioramento di Constellation Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 331,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
