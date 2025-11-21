Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:23
24.513 +1,91%
Dow Jones 20:23
46.545 +1,73%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: rosso per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che presenta una flessione del 2,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Constellation Energy rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 343,7 USD, mentre i supporti sono stimati a 329,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 358,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
