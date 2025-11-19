Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:43
24.615 +0,45%
Dow Jones 17:43
45.968 -0,27%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: rally per Constellation Energy

Protagonista il fornitore statunitense di energia pulita, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,72%.
