Francoforte: andamento negativo per Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,14%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,439 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,229. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,151.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)