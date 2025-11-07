Francoforte: andamento negativo per Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca
, che presenta una flessione del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lufthansa
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,439 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,229. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,151.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)