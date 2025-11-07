Milano 13:49
Francoforte: andamento negativo per Lufthansa
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca, che presenta una flessione del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lufthansa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,439 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,229. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,151.

