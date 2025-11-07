Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:21
24.833 -1,18%
Dow Jones 20:21
46.761 -0,32%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: Broadcom in forte calo

Migliori e peggiori
New York: Broadcom in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tech statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Broadcom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Broadcom, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 351,9 USD. Primo supporto visto a 334,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 327,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```