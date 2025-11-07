New York: giornata negativa in Borsa per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,27%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 152,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 167,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)