New York: brillante l'andamento di Western Digital

(Teleborsa) - Bene la società che si occupa di archiviazione dei dati
, con un rialzo del 3,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Western Digital
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nel settore dei dischi rigidi
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Western Digital
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Western Digital
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 299,4 USD. Primo supporto a 284,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 275.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)