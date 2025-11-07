New York: Marvell Technology in forte discesa

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,25% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,17 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 97,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)