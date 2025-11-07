New York: Marvell Technology in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,25% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Marvell Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,17 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 97,24.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)