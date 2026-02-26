Milano
17:35
47.426
+0,54%
Nasdaq
20:17
25.029
-1,19%
Dow Jones
20:17
49.508
+0,05%
Londra
17:40
10.847
+0,37%
Francoforte
17:35
25.289
+0,45%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 20.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: rally per Cognizant Technology Solutions
New York: rally per Cognizant Technology Solutions
Migliori e peggiori
,
In breve
26 febbraio 2026 - 20.00
Rialzo per la
multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,25%.
Condividi
Leggi anche
New York: Cognizant Technology Solutions in rally
New York: andamento rialzista per Cognizant Technology Solutions
New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions
New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions
Titoli e Indici
Cognizant Technology Solutions
+5,27%
Altre notizie
New York: sell-off per Cognizant Technology Solutions
New York: in calo Cognizant Technology Solutions
Si muove in ribasso Cognizant Technology Solutions a New York
Male Cognizant Technology Solutions sul mercato azionario di New York
New York: peggiora Cognizant Technology Solutions
New York: andamento rialzista per Cognizant Technology Solutions
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto