New York: Norwegian Cruise Line Holdings, quotazioni alle stelle

Rialzo per la principale compagnia di navigazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,30%.
