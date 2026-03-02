New York: Norwegian Cruise Line Holdings in forte calo

principale compagnia di navigazione

S&P-500

Norwegian Cruise Line Holdings

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,01% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,58 USD. Possibile una discesa fino al bottom 21,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)