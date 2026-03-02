New York: Norwegian Cruise Line Holdings in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita la principale compagnia di navigazione
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,58 USD. Possibile una discesa fino al bottom 21,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)