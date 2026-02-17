Milano 16:53
45.589 +0,37%
Nasdaq 16:53
24.509 -0,90%
Dow Jones 16:53
49.273 -0,46%
Londra 16:53
10.505 +0,30%
Francoforte 16:53
24.879 +0,32%

Elliott acquisisce una quota del 10% in Norwegian Cruise e spinge per un cambio nel board

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Elliott Management ha rivelato di aver acquisito una partecipazione del 10% in Norwegian Cruise Line Holdings, avviando una nuova campagna attivista per spingere a un cambio di direzione nel gruppo crocieristico.

Nel suo intervento, Elliott ha criticato l’attuale consiglio di amministrazione, accusandolo di non aver assolto ai propri compiti fondamentali, incluso quello - ritenuto cruciale - di scegliere la leadership adeguata. L’investitore ha inoltre sollecitato l’adozione di un nuovo piano industriale, come indicato in una presentazione e in una lettera inviata alla società.

Interpelleta da Reuters, Norwegian Cruise non ha risposto alla richiesta di commento.
