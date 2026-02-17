Elliott acquisisce una quota del 10% in Norwegian Cruise e spinge per un cambio nel board

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) -ha rivelato di aver acquisito una partecipazione del 10% in, avviando una nuova campagna attivista per spingere a un cambio di direzione nel gruppo crocieristico.Nel suo intervento, Elliott ha criticato l’attuale consiglio di amministrazione, accusandolo di non aver assolto ai propri compiti fondamentali, incluso quello - ritenuto cruciale - di scegliere la leadership adeguata. L’investitore ha inoltre sollecitato l’adozione di un nuovo piano industriale, come indicato in una presentazione e in una lettera inviata alla società.Interpelleta da Reuters, Norwegian Cruise non ha risposto alla richiesta di commento.