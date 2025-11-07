New York: scambi in forte rialzo per Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per la principale compagnia di navigazione
, che scambia in rialzo del 4,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 18,55 USD con prima area di resistenza vista a 19,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)