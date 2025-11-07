Milano 17:10
42.928 -0,33%
Nasdaq 17:10
24.700 -1,71%
Dow Jones 17:10
46.681 -0,49%
Londra 17:10
9.685 -0,53%
Francoforte 17:09
23.545 -0,80%

New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Nvidia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker, che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Nvidia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo della società di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 185,2 USD con primo supporto visto a 181,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 180.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```