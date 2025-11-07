New York: seduta difficile per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di componenti elettronici
, che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.
L'andamento di ON Semiconductor
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di ON Semiconductor
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,26 USD. Prima resistenza a 47,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 45,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)