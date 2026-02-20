Milano 16:40
46.386 +1,29%
Nasdaq 16:40
24.921 +0,50%
Dow Jones 16:40
49.470 +0,15%
Londra 16:40
10.693 +0,62%
Francoforte 16:40
25.203 +0,64%

New York: seduta difficile per Copart

New York: seduta difficile per Copart
Pressione sul leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,68%.
