Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:22
24.853 -1,10%
Dow Jones 20:22
46.776 -0,29%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: sell-off per Broadcom

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Broadcom
In forte ribasso la società tech statunitense, che mostra un -3,81%.
Condividi
```