Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:22
24.853 -1,10%
Dow Jones 20:22
46.776 -0,29%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: spinge in avanti News Corp

Prepotente rialzo per la società di servizi media e informazione statunitense, che mostra una salita bruciante del 5,74% sui valori precedenti.
