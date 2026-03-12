Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Piazza Affari: spinge in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: spinge in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata brillante per il comparto beni industriali a Milano, che avanza a 86.871,74 punti.
Condividi
```