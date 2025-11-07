Milano
13:53
42.768
-0,70%
Nasdaq
6-nov
25.130
-1,91%
Dow Jones
6-nov
46.912
-0,84%
Londra
13:53
9.661
-0,77%
Francoforte
13:53
23.502
-0,98%
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 14.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: calo per Bureau Veritas
Parigi: calo per Bureau Veritas
Migliori e peggiori
,
In breve
07 novembre 2025 - 13.00
Ribasso composto e controllato per l'
azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: movimento negativo per Bureau Veritas
Parigi: in calo Bureau Veritas
Parigi: calo per Vinci
Parigi: calo per Thales
Titoli e Indici
Bureau Veritas
-2,19%
Altre notizie
IEG: Summertrade raggiunge la doppia certificazione volontaria ISO 22000 e ISO 45001
Parigi: in calo Schneider Electric
Parigi: Legrand in forte calo
Parigi: in calo Renault
Parigi: calo per Schneider Electric
Parigi: calo per Hermes
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto