Milano 12:02
42.959 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:02
9.712 -0,09%
Francoforte 12:02
23.523 -1,32%

Parigi: performance negativa per Bureau Veritas

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che tratta con una perdita del 2,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bureau Veritas, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Bureau Veritas ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,17 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,87, mentre il primo supporto è stimato a 26,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```