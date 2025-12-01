Parigi: performance negativa per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, che tratta con una perdita del 2,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bureau Veritas
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Bureau Veritas
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,17 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,87, mentre il primo supporto è stimato a 26,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)