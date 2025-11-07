Piazza Affari: movimento negativo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Sottotono la banca con sede a Desio
, che passa di mano con un calo del 3,32%.
La tendenza ad una settimana di Banco di Desio e della Brianza
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito tricolore
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,76 Euro. Primo supporto visto a 7,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)