Piazza Affari: movimento negativo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Sottotono la banca con sede a Desio, che passa di mano con un calo del 3,32%.

La tendenza ad una settimana di Banco di Desio e della Brianza è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito tricolore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,76 Euro. Primo supporto visto a 7,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7,12.

