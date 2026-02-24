Milano 11:10
46.558 -0,30%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:10
10.666 -0,17%
Francoforte 11:10
24.950 -0,17%

Piazza Affari: rosso per Banco Desio

Pressione sulla banca con sede a Desio, che tratta con una perdita dell'1,99%.
