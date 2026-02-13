Piazza Affari: movimento negativo per Banco Desio

banca con sede a Desio

FTSE Italia Mid Cap

Banco Desio

indice delle società a media capitalizzazione

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,477 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,697. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,403.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)