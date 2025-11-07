Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

PLATINUM del 6/11/2025

Finanza
PLATINUM del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Giornata negativa per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,47%.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.535,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.568,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.524,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```