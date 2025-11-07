PLATINUM del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Giornata negativa per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,47%.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.535,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.568,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.524,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)