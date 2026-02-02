PLATINUM dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio
Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,62%.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.961,2 con area di resistenza individuata a quota 2.466,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.792,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)