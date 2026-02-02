Milano 14:04
45.808 +0,62%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:04
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.712 +0,71%

PLATINUM dell'1/02/2026

Finanza
PLATINUM dell'1/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,62%.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.961,2 con area di resistenza individuata a quota 2.466,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.792,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
