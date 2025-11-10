Milano
13:26
43.846
+2,16%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:26
9.778
+0,99%
Francoforte
13:26
24.002
+1,83%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 13.43
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,54%
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,54%
L'Indice Hang Seng termina la sessione a 26.644,65 punti
In breve
,
Finanza
10 novembre 2025 - 09.25
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,54%), archiviando le contrattazioni a 26.644,65 punti.
