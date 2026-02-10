Milano 11:47
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:47
10.346 -0,39%
Francoforte 11:46
25.013 -0,01%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,54%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 27.172,87 punti

Hong Kong riporta un guadagno dello 0,54%, terminando a 27.172,87 punti.
