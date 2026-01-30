Milano 29-gen
45.076 0,00%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 0,00%
Francoforte 29-gen
24.309 0,00%

Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,78%

L'Indice Hang Seng termina a 27.471,27 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -1,78% e chiude la seduta a 27.471,27 punti.
