Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Retail
In forte aumento il comparto vendite al dettaglio europeo, che con il suo +1,84% avanza a quota 866,95 punti.
Condividi
```