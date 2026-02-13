Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:32
24.776 +0,36%
Dow Jones 17:32
49.601 +0,30%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail
Si posiziona sotto la parità il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 980,4 punti.
Condividi
```