Milano 16:18
47.186 -0,51%
Nasdaq 16:18
24.891 -0,57%
Dow Jones 16:18
48.766 -1,48%
Londra 16:18
10.889 +0,39%
Francoforte 16:18
25.264 -0,10%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 974,79 punti, ritracciando dello 0,88%.
Condividi
```