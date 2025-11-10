Francoforte: andamento rialzista per Basf

compagnia chimica

DAX

Basf

indice della Borsa di Francoforte

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Basf, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%. Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Basf mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,64%, rispetto a +0,26% del DAX). Lo scenario di breve periodo del leader mondiale nel settore chimico evidenzia un declino dei corsi verso area 43,09 Euro con prima area di resistenza vista a 43,69. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 42,7.