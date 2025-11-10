Milano 13:31
43.845 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:31
9.779 +1,00%
Francoforte 13:31
23.999 +1,82%

Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro

(Teleborsa) - Avanza Flatexdegiro, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,43%, rispetto a -1,53% del Germany MDAX).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,85 Euro. Primo supporto a 32,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
