Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro

(Teleborsa) - Avanza Flatexdegiro
, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Flatexdegiro
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,43%, rispetto a -1,53% del Germany MDAX
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,85 Euro. Primo supporto a 32,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)