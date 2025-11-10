Milano 13:31
43.845 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:31
9.779 +1,00%
Francoforte 13:31
23.999 +1,82%

Francoforte: brillante l'andamento di Hensoldt

(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,62%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Hensoldt ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 95,4 Euro. Primo supporto individuato a 92. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 98,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
