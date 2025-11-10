Francoforte: scambi in positivo per Zalando

(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online
, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Zalando
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22,48 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)