Milano 13:36
43.826 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:36
9.775 +0,95%
Francoforte 13:36
23.991 +1,79%

Londra: scambi al rialzo per Persimmon

Londra: scambi al rialzo per Persimmon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale costruttore immobiliare britannico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Persimmon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,4 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,14. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,99.

