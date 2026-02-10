Milano 11:53
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:53
10.356 -0,29%
Francoforte 11:53
25.021 +0,03%

Londra: andamento sostenuto per Persimmon

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Persimmon
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale costruttore immobiliare britannico, che lievita del 2,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Persimmon, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,43 sterline. Primo supporto visto a 14,15. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```