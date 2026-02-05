Milano 11:36
Londra: rosso per Persimmon

(Teleborsa) - Pressione sul principale costruttore immobiliare britannico, che tratta con una perdita del 2,67%.

L'andamento di Persimmon nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Persimmon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,46 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 14,08. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
