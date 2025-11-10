Londra: scambi in positivo per Polar Capital Technology Trust

fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito

Polar Capital Technology Trust

FTSE 100

Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,724 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,622. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,563.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)