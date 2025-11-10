Londra: scambi in positivo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito
, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Polar Capital Technology Trust
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,724 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,622. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,563.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)