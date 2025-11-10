Milano 13:36
Londra: scambi in positivo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Polar Capital Technology Trust. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,724 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,622. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,563.

