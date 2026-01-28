Londra: nuovo spunto rialzista per Polar Capital Technology Trust

fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito

FTSE 100

Polar Capital Technology Trust

Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,075 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,031. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,118.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)