Londra: nuovo spunto rialzista per Polar Capital Technology Trust

Londra: nuovo spunto rialzista per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Avanza il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,075 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,031. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,118.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
