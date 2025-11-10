Madrid: andamento rialzista per Aena

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gestore degli aeroporti spagnolo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Aena
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Aena
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,15 Euro. Prima resistenza a 22,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)