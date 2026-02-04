Madrid: nuovo spunto rialzista per Aena

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore degli aeroporti spagnolo
, che avanza bene dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Aena
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,56%, rispetto a +1,97% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo di Aena
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,23 Euro e primo supporto individuato a 26,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)