Madrid: calo per Aena

(Teleborsa) - Rosso per il gestore degli aeroporti spagnolo
, che sta segnando un calo del 2,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Aena
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Aena
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)