Milano 15:22
45.087 -0,78%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:22
10.164 -0,43%
Francoforte 15:22
24.785 -0,44%

Madrid: calo per Aena

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che sta segnando un calo del 2,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Aena rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Aena è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
