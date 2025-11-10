New York: in acquisto AppLovin

piattaforma tecnologica di applicazioni

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 7,59%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 682,9 USD. Supporto stimato a 643,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 722,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)