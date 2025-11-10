Milano 17:35
New York: scambi negativi per MercadoLibre

(Teleborsa) - Pressione sul mercato online leader in America Latina, che tratta con una perdita dell'1,97%.

Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.041,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.112. Il peggioramento di MercadoLibre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2.016.

