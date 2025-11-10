New York: scambi negativi per MercadoLibre

(Teleborsa) - Pressione sul mercato online leader in America Latina
, che tratta con una perdita dell'1,97%.
Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.041,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.112. Il peggioramento di MercadoLibre
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2.016.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)